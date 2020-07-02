雲林縣麥寮鄉「月光下友善農場」的「台灣小麥白酒」，拿下美國「舊金山世界烈酒競賽」金獎牌。（郭慧蟬提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣「月光下友善農場」致力重現麥寮鄉「小麥原鄉」歷史，利用自然農法種植的小麥釀製「台灣小麥白酒」，其口感滑順溫和，並帶著台灣小麥的獨特風味，一舉拿下美國「舊金山世界烈酒競賽」金獎牌，讓麥寮鄉小麥產業登上國際舞台。

麥寮鄉以麥為名，舊稱「麥仔簝」，早期大量種植小麥，後來受到價格低廉的進口小麥衝擊，種麥產業消失50年，4年前一群在地青年成立「月光下友善農場」，配合友善耕作方式，一步步找回「麥仔簝」失落的麥。

「月光下友善農場」負責人郭慧蟬表示，農場成功採收第1批台灣小麥後，成員們開始思考「要如何把小麥推銷出去」，於是不斷嘗試開發商品，包括手工全麥麵條、小麥茶、台灣小麥啤酒等，「台灣小麥白酒」是最新產品。

「台灣小麥白酒」以100％自產的台灣小麥為原料，小麥相較於高粱，其表層較薄容易滲出，進而影響蒸餾出酒率，製作過程相對繁複，但也因此孕育出獨特香味與滑順口感，推出後大受歡迎，獲選為雲林10大伴手禮。

為了讓「台灣小麥白酒」登上國際舞台，郭慧蟬今年報名參加有「酒界奧斯卡金像獎」稱譽的「舊金山世界烈酒競賽」，在3000多個參賽酒品中拿下金獎牌，日前接到得獎通知，郭慧蟬與成員們都感動得紅了眼眶。

郭慧蟬認為得獎原因在於麥寮擁有得天獨厚的自然環境，產出品質優良的台灣小麥，加上堅持以純糧固態發酵，以及繁複的製酒工藝與窖藏技術。未來成員們會繼續努力，讓世界不斷看見雲林、看見麥寮。

(中時 )