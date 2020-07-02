雲林縣台西鄉文蛤殼暫置場啟用，進行資源再利用固砂防揚塵。（張朝欣攝）

雲林縣為國內文蛤主要產地，每年約有3000噸廢棄文蛤殼需去化，雲林縣政府2日啟用台西鄉文蛤殼暫置場，不僅可減少文蛤殼汙染環境，文蛤殼經處理後還可取代部分碎石級配，鋪設濁水溪砂地避免揚塵，一舉兩得。

雲林沿海地區文蛤養殖池遍布，集中在麥寮、台西、四湖、口湖等鄉鎮，總面積約3300公頃占全國6成，年產量近4萬公噸產值高達26億元，但產生的廢棄文蛤殼也相當可觀，為了解決文蛤殼問題，雲林縣政府特別在台西鄉設置文蛤殼暫置場。

雲林縣長張麗善2日前往暫置場視察後表示，近年來疑因極端氣候影響，文蛤較易出現大量死亡情形，廢棄文蛤殼如何去化一直困擾著養殖業者，如今有了暫置場，呼籲大家不要再隨意傾倒於道路旁或保安林內，以維護環境衛生。

張麗善說，文蛤殼去化與濁水溪揚塵，長期困擾著雲林縣民，透過文蛤殼再利用，鋪設在濁水溪沿岸裸露地讓馬鞍藤攀附，一來有固砂作用抑制揚塵，二來解決養殖業者處理文蛤殼的困境，可說是一舉兩得。

縣環保局指出，2019年試辦將1500噸的文蛤殼清洗篩選後，鋪設於濁水溪裸露地，成效相當良好，可抑制60％揚塵逸散，且持續時間長達6個月以上，與傳統碎石級配鋪設相比，成本降至30％。

另外，文蛤殼與牡蠣殼經加熱粉碎後，可做為飼料輔助添加物或製作肥料的原料，屬於農業廢棄物可再利用資源，因此縣府也協調台西鄉2家從事牡蠣殼回收利用的加工廠，協助處理廢棄文蛤殼，發揮其最大附加價值。

(中時 )