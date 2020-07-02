《港區國安法》1日生效，香港中小企食店聯盟召集人林瑞華今日在個人社交平台發文，指位於筲箕灣東大街的店家「壹碗壹碟」，今日早上被警察上門盤查，經查宣稱其店內「連儂牆」及其他設置有可能觸犯港版《國安法》，店舖也在今天暫時停業，並拆除相關物品。林又稱，明白黃店（支持抗爭者的店家）所遇到的困難，店家負責人如擔心誤觸法規，呼籲他們可先拆除相關文宣品。

香港《東網》向該店家進行了解，店主及店員均不願受訪。同在現場的林瑞華向東網透露，今天上午約10點，有4名軍裝警員聲稱接獲報案，指有人在該店舖張貼涉嫌違反國安法的文宣品，並表示店家雖尚未經營業時屬私人空間，但進行商業營業後應算是公眾場合，如再有第三者報案，警方便會作出檢控。

至於當事商家違反哪一條文，到場關切的警員並沒清楚的交代，僅在店家內拍照後離開。

林質疑港府利用《國安法》打擊黃色經濟圈，打壓香港營商自由及表達意見的自由。而店家「壹碗壹碟」則在其臉書專頁發出通知，指筲箕灣將停業至另行通知為止。

(中時 )