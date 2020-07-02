5年來施政有感！林右昌回母校勉畢業生「腳踏實地」。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌連續5年施政有感政績傲人，不僅將過去藍大於綠的基隆版圖，成功翻轉為綠大於藍，更躍升問鼎2022台北市長的熱門人選，今天是基隆市建德國小的畢業典禮，資深校友林右昌以第3屆畢業校友即畢業生家長的身分現身會場，頒發市長獎等獎項，他勉勵學子以「碰到任何事，應說我可以」、「成功的人是腳踏實地，沒有僥倖」來鼓起勇氣、積極面對困難。

林右昌除了向畢業生獻上祝福，也回憶起過往，自己也是在建德國小參加畢業典禮，他指出，小學畢業只是開始，科技發展、全球化快速變遷，不應只從書本上學習知識與觀念，學習管道與機會比以前多很多，更應培養正確價值與人生觀，引領未來人生各階段，走向期待的方向與目標。

過去長期被視為藍軍鐵板塊的基隆，在林右昌長期經營下，成功連任基隆市長的寶座，林右昌說，未來不論遇到再大困難，他希望學子們不要氣餒，鼓起勇氣，正向積極態度面對它，終究可以找到解決的途徑。

今年建德國小的畢業主題為「珍重再見．夢想飛颺」，象徵學生經六年學習與培育，在學校生活中寫下一頁頁甜美回憶，留下對師生情懷的懷念與感謝，迎接新挑戰，當畢業生步上紅毯，通過祝福拱門後，典禮正式開始，由畢業生代表接受校長江漢雄頒發證書，也獻上滿滿的祝福。

(中時 )