高雄一輛郵務車2日遭竊，警方與郵局通力合作，透過GPS，15分鐘追回人車。（柯宗緯攝）

曾姓男子2日竊走高雄郵務車，警方透過GPS逮人。（翻攝畫面／柯宗緯高雄傳真）

高雄1輛郵務車2日執行公務時，郵差沒熄火就下車處理郵務，竟被不肖歹徒盯上，直接把車劫走，一路開到4公里遠，警方透過郵務車內的GPS追蹤，15分循線追回人車。高雄郵局指出，該郵差未遵照SOP作業，將受到懲處，先調離現職，後續檢討處分。

今早10時15分，李姓郵差開郵務車在前鎮區三多三路廣澤郵局處理郵務，才剛進去10幾秒，旁人就告知「車子被偷」，嚇得急忙從郵局跑出來尋車，但車子早已不翼而飛，立即報警及回報郵局。

警方獲報後，旋即通報線上警網追緝，最後在鳳山行政中心對面超商逮人，當時嫌犯準備下車買飲料，恰好鳳山警分局忠孝派出所處理完車禍的員警經過，當場制伏帶回警局。

警方偵訊55歲曾姓嫌犯動機，但他精神恍惚，講話不合邏輯，一下瞎扯要開車找朋友，一下又扯高雄發生氣爆要逃難。警方表示，曾男領有身心障礙手冊，從監視器看來在現場徘徊許久，是隨機還是預謀犯案，將再釐清。

高雄郵局副局長李瑞華表示，李姓郵差資歷7年多，這次犯下重大缺失，違反相關規定，沒有將車子上鎖就離開，讓歹徒有機可乘，將內部檢討追究責任，目前先調離現職。

李瑞華也提到，這次能快速追回郵務車，全靠GPS立下大功，與警方通力合作，透過定位追蹤迅速找回車子，所幸車上郵件等物品也無損失，否則無法對大眾交代。

針對三倍券即將配送，李瑞華表示，三倍券會派遣兩人以郵務車，按照規定運送，並由1輛警車護鈔，分別規畫11條路線，使命必達送到各支局。

(中時 )