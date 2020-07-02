嚴正嵐、李冠毅、黃聖雅上節目宣傳新戲。（蝦皮購物提供）

嚴正嵐、李冠毅、黃聖雅接受瑪麗、張立東訪問。（蝦皮購物提供）

嚴正嵐、李冠毅、黃聖雅1日上蝦皮直播談話節目《蝦皮娛樂線》宣傳華視台語劇集《老姑婆的古董老菜單》，三人透露在片場跟大前輩龍劭華對戲超緊張，李冠毅甚至緊張到狂喝飲料，每天都喝兩杯咖啡加手搖飲，只要訂不到手搖飲就會很焦慮，讓在劇中暗戀他的黃聖雅忍不住搖頭感嘆：「真的很不健康！」《老姑婆》首播的懸疑場景讓不少網友誤會是鬼片，劇組還特地在臉書粉絲專頁上發文聲明，嚴正嵐也喊話：「我們只是有一點可怕，不會有後遺症！」再三澄清就怕觀眾不敢看！

《老姑婆的古董老菜單》也找來已故藝人馬如龍的女兒黃聖雅演出，她透露爸爸是大稻埕人，所以她對拍片環境也很熟悉，拍戲時很快就進入狀況。蝦皮直播現場也貼心為三位主演準備大稻程美食，讓他們飽餐一頓，更為考驗演員台語實力玩起台語猜歌遊戲，沒想到台語很「輪轉」的李冠毅面對經典台語歌竟一首都猜不出，讓跟他年齡差6歲的嚴正嵐搞笑嗆聲：「你這個小朋友，果然太年輕了！」

嚴正嵐在劇中飾演傲嬌的大稻埕千金，她卻透露私底下個性很男性化，尤其喜歡《Call of Duty》、《惡靈古堡》等電玩，多才多藝的她也為戲首度嘗試製作片尾曲，但台語實在太破、詞彙不足，連「目珠糊到屎」都不加修飾的放進歌詞，讓導演一度看到傻眼，後來才慢慢調整成現在的版本。

曾在《囧男孩》中飾演「騙子一號」的李冠毅，透露自己在劇中的角色是「M屬性男孩」，遇到事情經常逆來順受，他也為劇將螢幕初吻獻給嚴正嵐，拍戲當天既緊張又期待，沒想到嚴正嵐竟吃了洋蔥，讓他搞笑回憶該場吻戲：「那個氣味有點難忘，大家看的時候可以想像。」嚴正嵐急忙解釋：「當天我帶了牙刷跟漱口水，但洋蔥的味道真的消不掉！」

(中時 )