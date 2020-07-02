高雄登革熱疫情升溫。圖為日前高雄市代理市長楊明州（中）視察登革熱防疫狀況。（本報資料照）

國內新冠肺炎疫情趨緩，但高雄登革熱及流感疫情升溫。衛生局指出，近期高溫多雨，截至目前境外移入確診7例；第26周流感急診就診率較前1周上升3.18％，提醒民眾多加留意。

衛生局表示，新冠肺炎後防疫期，社區傳播風險雖然降低，但監控高市近來流感急診率微幅上升逾3％，提醒民眾仍須重視健康自我管理，進出公共場所保持社交距離，無法維持社交距離時應戴口罩，返家後洗手、更衣再接觸幼兒。

時序入夏，進入高溫多雨氣候。高市防疫團隊為防範登革熱、屈公病、日本腦炎等傳染病發生流行，3月已展開「防登革熱日」全民動員清除孳生源等各項環境整頓工作，並加強監控日本腦炎高風險場域。

目前登革熱疫情方面，因新冠肺炎疫情實施邊境管制，境外移入個案相對減少，目前高市境外移入累計7例，全國為55例。但鄰近東南亞國家登革熱疫情持續嚴峻，衛生局也針對從登革熱高流行風險地區返台市民，以及外籍人士及國際移工，在14天居家檢疫期間需進行登革熱採血檢驗。

高市近日爆發今年首例日本腦炎確診，衛生局在疫情流行期前，就針對歷年日本腦炎高流行風險區畜牧場放置捕蚊燈，監測三斑家蚊成蚊數量，並由動保處提醒養豬業者落實種豬接種疫苗，針對水稻田及灌溉溝渠進行病媒蚊幼蟲監測。

(中時 )