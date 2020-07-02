全球雲端龍頭業者AWS宣布，將推出一個嶄新的業務部門，致力於加快全球航太和衛星行業的創新。航太和衛星解決方案業務部門將為航太企業提供AWS服務和解決方案，並與世界各地的客戶和合作夥伴合作，以達到重新構想航太系統架構、轉變航太企業、啟動處理地球和軌道空間資料的新服務等目的，以及提供安全、靈活、可擴展且高效益經濟的雲端解決方案，以支持政府任務和公司在全球推進航太事業。

今日的世界正在進入「航太新時代」。新的公司已經進入航太業務，正在向軌道發射更多的衛星和載人飛行任務。美國國家航空暨太空總署NASA也持續透過「阿提米絲計畫」（Project Artemis）投資發展可持續的商業航太經濟。

低延遲網路、高解析度地球觀測和無處不在的物聯網通訊公司，將在未來五年內發射數千顆新衛星，為世界各地的客戶提供感測能力。過去十年來，全球的航太格局發生了巨大變化，造就了對航太飛行任務新型且創新的巨大需求。

AWS表示，本次成立航太業務部門，將邀請前美國太空部隊太空軍規劃局長Clint Crosier成為該業務的領導者。Crosier過去一直積極推動整個航太企業的轉型和飛行任務取得成功，並領導國防部努力挺身美國最新軍事服務。

AWS指出，作為業界公認的雲端平台，AWS具有獨特的優勢，可幫助太空資料流程更容易存取、更具成本效益和操作性。AWS Ground Station是一項全受管服務，可為衛星所有者和營運商提供對其空間工作負載在全球做存取。

AWS強調，這服務所提供的創新解決方案使客戶能夠下行連結資料和以較低的成本提供跨多個區域的衛星命令，這意味著衛星營運商無需擁有和管理重複的衛星地面站基礎設施。AWS Ground Station已被NASA的噴射推進實驗室（Jet Propulsion Lab，JPL）和許多其他客戶使用。

世界各地許多企業都使用AWS服務和解決方案，如資料湖和儲存、邊緣運算、虛擬任務操作、彈性、穩健和安全的衛星連接、影像處理和智慧分析以及人工智慧和機器學習，以推動太空飛行任務。

(工商 )