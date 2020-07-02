「高雄愛樹人」執行長莊傑任則認為，樹木電子身份證能紀錄養護、修剪歷程，可作為公部門養護的重要參考。（高雄愛樹人提供／袁庭堯高雄傳真）

時代力量高雄市議員黃捷2日質詢工務議題，針對日前路樹倒榻傷人事件，要求市府盡快推動高市樹木健檢及電子身分證。「高雄愛樹人」執行長莊傑任則認為，樹木電子身份證能紀錄養護、修剪歷程，可作為公部門養護的重要參考。

高市今年樹倒傷人事件頻傳，黃捷在工務部門質詢時表示，5月鳳山行政中心前的大樹倒榻案，該樹疑似染上褐根病後不耐大雨衝擊而倒榻。事後市府並未針對栽植在同一片綠地的樹木進行健康度調查與病害調查，也未有專家現場會勘、研判病害情形，更無後續追蹤機制，就草率移除倒木。黃捷要求工務局，要制定一致性的樹木倒伏處理機制，並落實追蹤與管理。

黃捷還指出，林業試驗所早在10年前就針對全台灣進行過褐根病調查，高雄市以1398棵病樹位居全國第二多。但高市從未完整調查，導致現階段病樹數量難以掌控。對此黃捷要求，必須增派樹木巡查員，或每年編列樹木健康度調查預算，充分掌握路樹健康狀況。

此外，黃捷呼籲工務局應逐步建立全市景觀樹木的電子身分證，詳實記錄樹木的栽植紀錄、養護紀錄、健康度變化，更可以讓市民透過系統通報病樹或倒樹，讓高雄市民人人都成為巡查員。

莊傑任強調，台北、桃園、新竹、台中都已經在推動樹木電子身分證制度，高雄需加快腳步。該制度有如健保卡，累積的養護資訊不但能提供養護單位檢討改進，若遇上倒樹意外，更能協助釐清原因及咎責。

(中時 )