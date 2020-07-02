滙豐私人銀行2日召開2020年下半年投資展望線上會議，指出經歷2020年上半年的歷史性市場波動後，預期環球經濟將進入分段重啟和U型復甦過程，預測今年全球經濟將衰退4.8％，明年則回復5.1％成長。而中美兩大經濟體中，今年美國GDP也將出現6.4％縮減，大陸GDP成長則放緩至1.7％。但看好兩國明年都將復甦，分別預料2021年美國與大陸各自回升至3.6％與7.5％。

滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲更指出，針對大陸明年GDP成長7.5％的預測中，大部分驅動力來自於大陸官方積極投入基礎建設，尤其是當中的「新基建」等領域。

此外，滙豐方面指出，亞洲各國政府的強力寬鬆政策、發達的資訊科技基礎建設、有效的疫情防控措施，加上穩健的結構性成長動力，支持滙豐私人銀行於後疫情復甦時期繼續對亞洲股票和債劵市場維持偏高比重的配置。亞洲將帶領疫情大流行後的全球經濟復甦

滙豐表示，基於環球經濟數據觸底，加上史無前例的寬鬆政策支持下，2020年下半年投資組合中，將加重配置環球股票，並增持美國和亞洲股票。在亞洲投資組合內，加重配置大陸、南韓股票，以及大陸企業以美元與人民幣計價的債劵。

(旺報 )