台南市警方日前從一起毒品案意外查獲賴姓毒犯手機內有大量男、女童裸體影片，查出他疑似有戀童癖，利用手機網路遊戲內的虛假身分認識男、女童，以贈送遊戲點數等方式誘使其拍攝裸體影片，受害兒童遍布全台達30人，有如台南版Ｎ號房，警方依照違反兒少性剝削防制條例移送台南地檢署偵辦，檢方2日向法官聲請羈押禁見。

30多歲賴姓男子家住學甲區，是警方日前逮獲的1名毒品成員，警員在檢視其手機時，意外發現手機內存有大量未成年男、女不雅影片與照片，詢問之下，才知道他透過手機包括「第五人格」、「極速領域」等網路遊戲，結識遊戲內的幼童玩家，混熟之後，再陸續加入line聊天軟體。

賴男在line內匿名「果果」、「咦呦嘿」、「小猪猪佩騎」、「老鼠♡大米」等可愛名字，偽裝成年齡相仿的「大姐姐」彼此聊天，取得對方信任，並以提供遊戲點數的方式，誘使男、女童同意拍攝自慰、裸胸或裸體的不雅照片與影片，他暗中側錄儲存在自己手機內觀賞。

這起案件有如台南版Ｎ號房，警方查出受害兒童達30人，地點則遍布全台，除了趕到瞠目結舌外，懷疑賴男有戀童癖，目前已通知約其中10名被害兒童的監護人到案，家長幾乎全不知情。

警方依照違反兒少性剝削防制條例將賴男移送臺南地檢署偵辦，檢察官訊問後，認被告犯罪嫌疑重大，並有湮滅證據或串證之虞，2日向法院聲請羈押禁見。

針對這起案件，台南市社會局家防中心提醒，家長平時需關心孩子的上網狀況和聊天對象，並適時教導孩子謹記「三不二要」原則，包括不與陌生人見面、不要加不認識的對象當好友、不要隨便回應奇怪的對話，與網友見面時，要結伴同行，過程要提高警覺。

台南市社會局表示，若發生不舒服的碰觸或騷擾，可以打113電話或找各地性侵害防治中心詢問或求助，諮詢輔導、人身安全、心理創傷及司法陪伴等協助。

(中時 )