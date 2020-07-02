高雄市長補選，民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨徵召的吳益政「三腳督」根據最新民調顯示，民眾黨的認同者居然達53％支持陳其邁，僅有17％支持自家推派的吳益政。

根據《TVBS》民調，高市長補選，48%民眾表示一定會去投票，21％可能會去投票，21％表示不會去投票，10％民眾則表示還不一定。

政黨認同度方面，民進黨認同者高達90%表態支持陳其邁；國民黨有80％支持李眉蓁，但也有9％支持陳其邁；民眾黨認同者有53％支持陳其邁、23％支持李眉蓁，僅有17％支持自家推派的吳益政。

中立選民有46％支持陳其邁，16％支持李眉蓁、3%支持吳益政，36％選民則未表態支持對象。

高雄各區方面，陳其邁在各地區支持度明顯領先李眉蓁，李眉蓁的市議員左營楠梓選區，陳其邁支持度57％，大幅超過李眉蓁的21％。左營楠梓選區也是韓國瑜2018年高雄市長選舉最高得票率地區。

該民調是TVBS民意調查中心在6月29日至7月1日晚間18：30至22：00所進行，共接觸1140位20歲以上高雄市民，成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內，抽樣方法採電話號碼後四碼隨機抽樣。

(中時電子報)