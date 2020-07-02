台股今（2日）上漲101點，收在11805點，創下4個月來新高。儘管大盤指數逼近12000點，但並非多數投資人都賺錢，有小散戶先前以35元買了一張股票，死魚盤沒起色，今天就狠心29元砍掉，沒想到賣掉後噴漲停，心情超不爽，竟有熱心網友幫忙抓到兇手股驊x，直呼超衰！

台股連三天勁揚，今又大漲101點，終場收在11805點，衝破前波11771高點，亦即上方賣壓已消除，但法人提醒，周四成交量僅1887億，量能未放大，恐有價量背離疑慮，投資人仍應審慎應對。

有網友在批踢踢股版發文表示，「自己是奈米戶，先前買了一張股票約35元，沒想到馬上被法人倒貨，倒到29元，然後又連續盤了幾天沒起色，今天就狠下心砍掉了29元，沒想到賣完10分鐘後馬上漲停。求問版上遇到這種情況，該如何調適心情？」

貼文一出引發不少網友熱議，有人建議「看看端午到今天的Vix，心情會好點」、「下次想賣的時候就跟自己對做 加碼」、「你沒聽過，一張不賣，奇蹟自來嗎？」、「你那個不叫被狙擊 你就是小散戶被洗掉而已」、「當做繳學費 拍拍」。

還有網友戳中盲腸，指出「因為散戶因股價低，撐到受不了砍單時，就是波段低點，別人都賣完了，你也賣完了，賣壓結束，反轉多方趨勢」；更有人與苦主下場相同「6x37我也35買前幾天29砍，拍拍」、「我天天遇到，上個月每天都這樣，橘x63買隔天拉高走低賣，馬上噴到現在，國x生賣完隔天漲停，一大堆真的不用想太多」。

(中時電子報)