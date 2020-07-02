陳嫌利用蝦皮購物網站販售各種新興毒品。（台東地檢署提供／莊哲權台東傳真）

33歲陳男以「冰、雪」等關鍵字，在蝦皮購物平台販售各類新興毒品，還可到超商取貨，因年輕族群容易取得，濫用情形日趨嚴重，今年1月至3月間，國人施用新興毒品死亡者已有42人。台東地檢署2日依販賣第二級、第三級毒品罪嫌偵查起訴，將陳嫌移審，建請法院繼續羈押。

台東地檢署2日表示，陳男利用蝦皮賣場販賣冰毒、PMMA、卡西酮類、GHB神仙水等各類新興毒品，並以「冰、雪」等關鍵字代表品名，網頁上則標明如「超濃郁香味雪餅」、「黑貓抱枕」、「黑貓娃娃」及售價，有意購買者可直接於該網頁下標完成訂購，再由陳男寄送指定超商交付毒品。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，販毒集團常將新興毒品以多樣化鮮豔包裝降低民眾警戒，且因價格便宜，年輕族群容易取得，造成新興毒品濫用情形日趨嚴重，今年1月至3月間，國人因施用新興毒品死亡者已有42人，顯見新興毒品之危害甚鉅。

台東地檢署與台東縣警察局刑事大隊於今年3月23日，在陳嫌位於台東住處，查獲各類新興毒品總重878公克，及各類販毒工具，並將陳嫌拘提到案，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押獲准。

台東地檢署表示，經3個多月偵辦，積極「向上溯源、向下刨根」，陸續查獲毒品上游及販毒對象後，於今天偵查起訴，將陳男移審法院，並建請法院繼續羈押。

(中時 )