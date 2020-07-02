多年來深入校園與社區推廣營養教育的義守大學營養學系，今年再度獲得「108年度科技部科學 志工南區計畫」補助，以衛生福利部積極推廣的「我的餐盤」為主軸，搭配「在地食材」與「食安檢測」等議題，持續深入偏鄉，推廣營養教育。

有別於以往採用公版教案，今年營養系學生發揮創意，企劃「餐盤貼貼樂」活動，設計書籤、著色畫與貼紙等衛教小物，獲得參與民眾廣大迴響。

統籌設計的營養系二年級學生鄭涵勻表示，透過參與，學習與廠商溝通等課堂外的技能，設計過程雖然辛苦，也有挫折，但看到大人、小孩拿到禮物後滿足的笑容，再多的辛酸都被那份溫暖融化。

此外，受到疫情影響，該系服務與知識實踐課程無法實際前進小學推廣活動，但大一同學仍發揮創意製作數位教材，涵蓋繪圖說故事，結合義大「媒體實作空間」錄製教案，以及運用程式設計課所學的技巧製作小遊戲等。

擔任總召的大一學生胡慈毓指出，雖因疫情無法和小學生面對面互動，但也因此有機會應用學校的多媒體實作空間；過程中，考量畫面真實性、鮮豔色彩呈現或是收音的完整性，嘗試以不同方式和小朋友互動，也精進多媒體使用技能，開啟全新體驗。

營養系老師鄭瑋宜強調，大環境關係侷限了人與人之間的距離，但學生發揮創意所規劃的衛教活動，反而較以往更多元活潑；尤其衛教內容加速數位化，以另種形式呈現，對大學生或是小學生而言，都是新里程碑。

(中時 )