秦昊黑歷史照陸網瘋傳。(取自微博)

秦昊早年照片。(取自微博)

秦昊如今外型時尚又俊秀。(取自秦昊微博)

伊能靜最近因為參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》事業再攀高峰，後來卻因為在專訪時直言已故天后梅艷芳「很慘」，一夕由紅翻黑，不僅被前經紀人陳孝志痛批「不是個感恩的人」，連圈內人也看不下去，爆料伊能靜從沒把工作人員當人看！現在連她的老公秦昊也捲入這起風波，昔日黑歷史照正在陸網熱烈瘋傳。

伊能靜的第二任老公、大陸演員秦昊，外型高挑帥氣，演技一流，曾3度獲得坎城影帝提名，又被封為無冕之王，最近主演網路劇《隱秘的角落》更被封為神劇，讓他人氣扶搖直上。

只是隨著伊能靜近來惹出的爭議，秦昊也被推上風尖浪口，16年前飾演梁山伯的劇照被挖出，單眼皮、方腮大臉與如今的模樣實在有不小落差，令大陸網友驚呆直呼「原來整過容」、「我整個震驚我再也不說他像張震了對不起」、「那秦昊整也整得太成功了啊」。

(中時電子報)