在海邊戲水萬一被水母螫傷，用熱沙敷抹，是阿美族傳統偏方（民眾提供／莊哲權台東傳真）

夏天海邊戲水被水母螫傷怎麼辦？台東老一輩的阿美族人有簡易急救方法 ，立刻用沙灘高溫的沙子或是石塊熱敷，可以有效降低疼痛感，傷疤也會不見；不過醫生表示，每個人對水母過敏反應不同，最好還是就醫。

進入夏季，海邊水母數量增加，甚至退潮後，毒性超強的僧帽水母，在沙灘上也隨處可見，戲水民眾萬一被水母螫傷，傷口疼痛及灼熱感都讓人相當難受，甚至有休克和死亡危險。

阿美族莿桐部落耆老蔡文勝說，被水母螫傷，就把在大太陽下晒燙的沙子拿來抹一抹，抹到皮膚熱熱的時候，就下海把那個沙洗掉，都不用塗藥，就慢慢會好。

「以前我阿公也是這樣教我的」，蔡文勝說，被水母咬到，就把熱沙當成藥，以前抓魚苗時就試過好幾次，熱沙抹一抹就OK了，如果下雨天沒太陽，用尿或鼻涕也可以，但是如果遇到毒性很強的水母，最好還是就醫。

衛服部台東醫院急診醫師謝國章表示，這段期間氣溫升高，水母也增加，用坊間所謂的熱沙急救，或是泡在溫開水，確實能夠減緩一些疼痛，但是要注意衛生問題，使用時間不宜太長，以免燙傷。

他強調，水母種類相當多，每個人對水母過敏反應不同，嚴重的話甚至會休克或是死亡，所以，萬一被水母螫傷，最好還是到醫院檢查和治療，才是最穩當的做法。

(中時 )