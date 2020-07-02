台灣文學之母鍾肇政5月逝世，桃園市政府舉辦的「鍾肇政文學獎」更有紀念意義。今年主題是「日常拾筆」，將生活中的細節融入文字，總獎金高達200萬元，8月10日將截止，桃園市長鄭文燦也呼籲民眾踴躍投稿。

鄭文燦表示，在競選市長之前早已決定要成立「鍾肇政文學獎」，台灣文學之母鍾肇政跨越了歷史的斷層，雖然民眾對於鍾肇政的寫作時代不甚了解，但他貫穿了人文主義的傳統，同時也藉由每年的文學獎將文學精神不斷流傳下去，今年的文學獎即將在8月10日截止徵文，以「日常拾筆」為主題，希望民眾書寫對於土地、歷史的想像，今年提供線上投稿，也取消了國籍的限制，總獎金高達200萬，鼓勵民眾踴躍投稿。

提到長篇小說的比賽方式，鄭文燦坦言，長篇小說的規模較大，會針對長篇小說的徵件辦法宣傳，長篇小說也更能顯示出創作者文學創意的內涵，同時今年也將再度出版鍾肇政的文學全集，希望把過去的錯誤更正，收錄更多鍾肇政的作品，也會以電子檔的方式出版。

另外，為了鼓勵民眾更加了解長篇小說，將有3場大河小說導讀聚會，結合不同題材的電影及音樂，歷屆得獎者也將到場分享，透過不同的視角交流，讓故事有了全新的樣貌。

(中時 )