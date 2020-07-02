立法院今天三讀通過《農田水利法》，10月1日起改制為公務機關，並增訂農田水利事業作業基金收入免徵營業稅。但此舉引發農民不滿，水利會成員及農民一大早就到立法院抗議這是政府強奪民財，前台南縣長蘇煥智說這明顯違憲，自救會將提行政訴訟，或是請國民黨立院黨團提釋憲。

民進黨團書記長鍾佳濱說，這次改制公務機關同時，17個農田水利會的資產也都以17個分基金的方式，將其資產納入管理，既有資產繼續有資產收益，並按照農民免稅基本原則，國家同意免徵營業稅，既有的水利會做出租或其他使用，還是維持水利會原來的運作方式，資產性質還是保留在原來的水利會範圍當中，所謂的資產充公、被沒收是「無稽之談」。

國民黨立委楊瓊瓔表示，基金跟合作社本來就不同，不能混為一談，不應拿來比較，農田水利會本身執行順暢，權責都分得很公正，本質上也跟政府機關完全不同性質。如果政府要收歸國有，應該依法先把資產歸還給原來的所有權人，畢竟很多水溝都是人民捐獻的，跟水利會一起合作建設的，收歸國家之後，這些財產歸誰？楊瓊瓔更進一步質疑政府下一步是不是要手伸進農會？伸進宗教團體？

民進黨團總召柯建銘說，民國80年，李登輝當總統，行政院長是郝伯村的時候，本來就要改制成公務機關，被當時的立法院劃掉，何其可惜，水資源是國家資產，當然是國家來統籌。柯更直言，「水利會長期是國民黨禁臠，地方組織派系，國民黨應該要面對，請國民黨參加改革，否則會被掃進歷史焚化爐。」

對於蘇煥智建議提釋憲，國民黨立委林文瑞說，政府原本賦予水利會公法人地位，如今卻要改制成公務機關，等於霸佔百年來的農民財產，明顯違反憲法之嫌，國民黨立院黨團已接受蘇煥智與「反消滅水利自救會」的陳情，將連署聲請大法官釋憲。

國民黨立委陳超明也批評，政府組織、人士力求瘦身精簡，然而，農田水利會改制為公務機關卻與精簡精神背道而馳，且農田水利會財產許多為農民所捐獻，如今民進黨透過國會多數暴力，逕自收歸國有，這不是違憲，什麼才是違憲？

(中時 )