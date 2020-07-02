受疫情影響，民眾無法出國。桃園市政府農業局打造「2020桃園蓮花季」成異國景點，7月5日至8月30日在觀音蓮花園休閒農業區舉辦。民眾徜徉期間，彷彿置身法國、日本、亞馬遜、泰國、越南、峇里島、墨爾本。

今年農業局將蓮花季規畫成國際蓮花園，於7月5日至8月30日在桃園市觀音蓮花園休閒農業區舉行，共有6個農場配合活動主題打造出各種國際知名景點，其中包括法式風情的莫內花園、日式風格鳥居表餐到的林家古厝、亞馬遜雨林大王蓮田的康莊蓮園、泰國水上市場的荷竹農場、越南河內的連花園、峇里島的青林農場及墨爾本莫內湖的蓮花故事館，透過異國風情吸引民眾到場遊玩。

因應疫情關係，許多民眾在暑假時無法如期出國旅遊，桃園蓮花季正是民眾面對解封的第一波觀光活動，透過這次的蓮花季一解民眾不能出國之愁，鄭文燦提到，各個園區都有不同的特色，大王蓮園正是熱門景點之一，直呼：「想請蔡英文總統一起來坐」，同時配合農業局加碼發放的250元農遊卷，商家針對農遊券提出許多優惠方案，鼓勵民眾多多走入蓮園參與農事活動。

桃園市政府副祕書長邱俊銘談到，今年的蓮花季不只提供各觀賞景點，同時也特別和餐廳果然匯合作，7月1日起聯手推出9道蓮花餐點，提供民眾多種特色料理。

(中時 )