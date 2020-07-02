中華網龍自製研發的MMOPRG手遊《黃易群俠傳M》，今（2）日起至7月6日正式展開為期五天的「大師密令」刪檔封測及專屬活動，除了釋出經典任務及坐騎系統，並同步揭曉邀請與黃易遊戲情誼深厚的金鐘影帝「藍正龍」回歸擔任遊戲代言人，化身經典時空戰士「項少龍」，為全面升級進化的《黃易群俠傳M》，展現國產武俠顛峰氣勢！

●《黃易群俠傳M》代言人曝光 金鐘影帝「藍正龍」帶你再次穿越武俠時空

《黃易群俠傳M》為忠實重現黃易大師筆下科幻奧妙的武俠世界，延續端遊經典形象，特別邀請與黃易手遊結下不解之緣的金鐘影帝「藍正龍」擔任遊戲代言人，再次披上科技感十足的未來型態戰甲，以嶄新樣貌詮釋穿越時空的經典人物「項少龍」。

對於演繹「項少龍」一角，曾有過合作經驗的藍正龍並不陌生，而他也從金鐘影帝晉升為電影導演，更能融入於遊戲世界觀，如同歷經14年全新進化的《黃易群俠傳M》，武功變得深厚且更加完美，再度代言的藍正龍與鍛鍊後重生的黃易武俠相得益彰，相信定能再次號召廣大玩家齊聲大喊「你是誰派來的？黃易派來的！」。

●經典劇情任務、多樣化坐騎選擇 享受高自由度玩法

《黃易群俠傳M》擁有龐大的任務系統，除了主線任務串連起整個遊戲的故事劇情及新手教學之外，還有眾多支線任務可以遊玩，只要完成任務都可獲得經驗值、武點、獎勵。為了讓玩家享有高自由度玩法，遊戲內大多數任務都可以自由接取，只有少部分需要先解鎖前置任務才能推進，由玩家決定劇情走向。

任務系統介面(圖/《黃易群俠傳M》官方授權提供)

為了滿足玩家的不同喜好，《黃易群俠傳M》也設計了眾多各具特色的坐騎造型，包含「單人坐騎」、「雙載坐騎」，可以與組隊成員共乘移動，增進彼此友好情誼，坐騎更提供150%－250%的移動速度加成，玩家將能不受人物負重影響，在黃易武俠世界來去自如！

酷炫坐騎「紫光飛輪」(圖/《黃易群俠傳M》官方授權提供)

●精彩內容搶先體驗 封測限定活動同步登場

《黃易群俠傳M》萬人封測今日啟動(圖/《黃易群俠傳M》官方授權提供)

本次刪檔封測玩家除了可以玩到各式黃易武學門派，還能挑戰10－50級經典副本「香家密窟」、「末路豪雄」、「披荊斬棘」、「毒手乾羅」、「暗尋秘錄」，以及每日趣味活動「大俠選邊站」、「決戰修羅島」、「虛空擂台」等眾多遊戲內容，來場超時空的武俠體驗！為慶祝封測上線，官方也推出封測限定五大活動，包含每日登入、四十級好禮、佛道魔三王試煉、衝等排行榜以及儲值200%返利，玩家只要完成指定條件即可在遊戲上市後獲得「+3隱龍武器」、「強化大禮包」、「千里無疆（坐騎）」等多重福利回饋。參與事前登錄還能領取總價值近萬元的遊戲虛寶，幫助玩家贏在起跑點！

(科技)