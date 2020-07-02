一旁的鯓鯤鯤溟里聯合活動中心也是地中海風格。(莊曜聰攝)

台南市將軍區的鯤鯓里是沿海小漁村，卻有2間希臘地中海風格的特色建築，鯤鯓鯤溟聯合活動中心、鯤鯓國小比鄰而居，很有特色。（莊曜聰攝）

喜歡地中海風格的看過來！台南市將軍區的鯤鯓國小位居沿海地帶，是台灣本島最西邊的小學，校方重建的校舍即將完工，暑假後師生就能搬進新教室，這間校舍設計融合在地漁村風情，藍白相間配色及圓拱造型，有著地中海建築特色，跟比鄰而居、有同樣風格的鯓鯤鯤溟里聯合活動中心相互輝映。

將軍區鯤鯓里雖然是個小漁村，但有烏魚子、蚵仔、火燒蝦等三寶，還有青山漁港、觀光漁市、扇形鹽田等景點，在地子弟都就讀鯤鯓國小，創校有75年歷史，現有國小學生59人、幼兒園27人，屬偏鄉小校，校方之前爭取舊校舍仁愛樓重建，獲國有財產署無償撥用土地做為校舍用地，教育部、南市府補助逾5000萬元，校舍從規畫、興建迄今約3年時間。

校長方揚昇指出，新校舍是綠建築，在設計上融合海浪、藍天、白雲、休閒及漁港意象，結構上以曲線及圓拱為主要造型，配色則選用藍白2種色調，呈現出希臘地中海風格，有視聽教室、圖書室、保健室各1間，還有9間教室，目前正在裝修，新學期就能進駐。

鯤鯓國小旁的鯓鯤鯤溟里聯合活動中心在2年前啟用，當時就是公家建築中少見的地中海風格，也引起話題，現在新校舍完成後，2幢比鄰建物相映成趣，「希臘風」聚落儼然成形，替小漁村增添風情，居民也樂見其成。

(中時 )