根據實價揭露最新資料顯示，中正區最高房價豪宅「松濤苑」7樓揭露一筆新交易，交易時間為2018年的11月，成交價格每坪為260萬元，成交總價為4.95億元，不過該筆交易登記的原因發生時間在今年上半年，每坪260萬元的成交價格也是今年上半年實價的最高價。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市新一代的指標豪宅不少都進入成屋銷售階段，豪宅客現場看屋多看多比較後，決定購買意願會較為明確，不過可能因為資金調度或生意太忙等狀況，交易過程也比一般住宅交易要更久。

近期市場上的指標豪宅陸續有成交的實價揭露，從交易的狀況來看，雖然投資行為不興盛，但自用換屋的需求穩定，豪宅推案也慢慢的銷售去化。「松濤苑」從銷售至今共有8筆實價紀錄，最高價為6樓2015年8月成交每坪270.6萬元，頂樓戶由集團關係人買下總價8.75億元，每坪單價為260萬元，此次7樓也成交每坪260萬元，即使經歷景氣起伏但房價波動有限，應是業主對於社區仍看好惜售。

曾敬德表示，現在豪宅市場仍是自用當道，有些豪宅量體大，但若是有特殊賣點如水岸景觀等，仍受到自用客的青睞，像是「西華富邦」6年就成交超過300億元，尤其當前QE盛行與低利有利不動產資產價格保值等條件下，豪宅市場仍會維持偶有佳作的表現，不過現在買方以自用為主，置產相對偏弱的狀況下，豪宅市場也不會出現飆風再起的狀況。

台灣房屋智庫經理陳炳辰指出，不少豪宅因為樓層、戶數、座向等因素難能維持價碼一致性，甚至有低樓層單坪價格是高樓層一半的情況，然而以目前揭露資訊來看，「松濤苑」卻是每筆都抗跌在單價250萬，且最高與最低價差只有7%，不到1成，且最高價270萬單價出現在低樓層3樓戶，比頂樓還貴，身價可見一斑。

陳炳辰分析，位於博愛路上，就在植物園旁的「松濤苑」，樓高12層，屋齡6年，屬於小南門、中正紀念堂生活圈，亦屬傳統城區博愛特區，周邊還有豪宅「元大一品苑」，地段絕佳，近年豪宅市場雖多以大安森林公園、信義計畫區、大直重劃區等聚落為主，但「松濤苑」仍不減光環，不脫黃金區塊、名人齊居、豪宅建材規劃、知名度高等要素，加上價格穩定性超強，都讓不少豪宅望塵莫及。

(中時電子報)