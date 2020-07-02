1名40歲男性多年來以為痔瘡出血相當苦惱，但並未就醫，只是上網尋求谷歌大神協助，私下購買痔瘡軟膏，但痔瘡越來越大，甚至影響排便，且坐立難安，最後終於鼓起勇氣就醫，檢查發現，這並非痔瘡，而是1顆拳頭大的菜花。

美國國家衛生統計中心資料顯示，18至59歲男性生殖器感染人類乳突病毒（HPV）平均盛行率達45.2%，近每2名男性就有1位感染HPV。另1項研究則顯示，男生正式工作（23至27歲）後，感染率明顯提高，增加至46.5%，遠高於18至22歲的28.9%。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，男性正式進入社會後經濟獨立，與性伴侶親密互動更加頻繁，此外，透過手機軟體找到一夜情對象的機率也大增，這應該也是感染率大幅增加的主因。

台灣癌症基金會調查發現，近3分之2男性知道HPV是經由性行為傳染，但半數男性受訪者卻不知道枕邊人過往有過多少性伴侶。事實上，即使單一性伴侶，也有可能感染HPV。

台北市立聯合醫院仁愛區感染科主治醫師顧文瑋說，性生活前預防HPV感染是防治關鍵，無論是哪1種性別或性向，都可能透過性行為感染HPV，由於男性感染HPV後幾乎沒有徵兆，時間一久，就可能誘發尖形濕疣（菜花）及癌症病變。

天主教輔仁大學附設醫院家庭醫學科主治醫師許書華表示，男性感染HPV後，能夠自主產生抗體對抗下1次感染的比例相當低，因此常重複感染，可說是防不勝防，建議民眾接種HPV疫苗，這是目前最有效的預防方式，可大幅降低感染風險。

台灣癌症基金會邀請藝人王陽明擔任HPV衛教大使，王可元擔任HPV衛教新秀，齊聲呼籲台灣男性重視HPV對健康的危害。為了保護自己與伴侶，應踴躍接種疫苗，至於未成年男孩，由家長帶往診所接種HPV疫苗，從小養成正確的預防觀念，保護自己也保護他人。

(中時電子報)