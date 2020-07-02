前考試院長邱創煥是蔣經國「催台青」政策下提拔的台籍菁英，他進入政壇初期便嶄露頭角，1978年就已當上內政部長，在早期台籍政治菁英中，比林洋港與李登輝更早受到重用。但是後來因施政風格不為蔣經國喜愛而未再受重用，黨內地位逐漸被其他台籍菁英超越。此後政務上雖乏善可陳，但其特殊風格話語卻在政壇上傳頌多年，而其中最知名的兩句是「大家不要笑」與「關愛的眼神」。

蔣經國提拔的台籍菁英中，邱創煥算是謝東閔之後較早被提拔的一位，他1978年以53歲壯年之齡當上內政部長，不過就在內政部長任內一次黨中常會政務報告中，報告一個多小時，卻被耐著性子聽完報告的蔣經國指為「缺乏新的科學知識，沒有頭緒和條理，亦無時間觀念」，自此其仕途便浮沉不定，多項高層職務擦身而過。不過邱創煥為人溫和，既無人以他為敵，也就無災無難到公卿，還因曾行政院長孫運璿中風而以副院長之職短暫代理過院長職務，最後還能做到考試院長一職，也算吉星高照，官運極佳。

邱創煥在台灣省主席任上有段故事也曾轟動一時，當時擔任省議員的前行政院長游錫堃在省議會進行質詢，雙方就「反攻大陸」有段十分有趣的言辭攻防。當時是1986年底的省議會上，游錫堃質詢說：「近年來好像不談反攻大陸啦？是不是已經不反攻啦？」邱創煥答道：「大陸的土地是我們的國土，我們怎麼可以不收回來呢？」游錫堃追問：「還要反攻？」邱創煥回答：「當然！」游再追問：「要怎麼反攻？」邱表示：「我們用以三民主義統一中國。」此話一出，省議會議場哄堂大笑。

游錫堃接著問：「何謂三民主義統一中國？」當時全場笑聲未歇，邱創煥回答前先予制止，連說2次「大家不要笑！」游錫堃問：「現在實施的是不是三民主義啊？」邱答道：「現在時代這麼進步，沒有實施三民主義怎麼會進步？」這段省議會的質詢內容經轉述後成為政壇話題，質詢的錄影外傳後，「大家不要笑！」反成為政界笑談。

除了「大家不要笑！」之外，邱創煥最著名的當屬「關愛眼神」。當時蔣經國過世，台灣進入李登輝時代，1990年初時任台灣省主席的邱創煥傳出可能取代李煥接任行政院長，邱創煥當時與李登輝見面結束，在媒體詢問時說出與李登輝見面時「所感受到的眼神是愛護和關懷的眼神」，此話引來各種批評訕笑，「關愛眼神」在政壇傳頌一時，成為邱創煥留給台灣人最深刻的印象。

(中時電子報)