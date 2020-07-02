大陸經濟在這幾年快速成長之後，現在正進入經濟放緩的階段，加上2016年大陸房市陷入泡沫化，大批投資人湧入房市，一度讓大陸房地產市場過熱，北京當局推動去槓桿化政策，改正影子銀行問題，大陸金融市場資金流動急縮，但在今年初爆發新冠肺炎疫情，大陸經濟甚至在Q1創下GDP成長率萎縮6.8%的紀錄，企業籌資難度飆升。

據外國財經媒體報導，大陸境內首次債券違約發生在2014年，至今已累積395違約案件，這些違約的債券，有31.9%債券在2016年後發行，這也是大陸企業大量發債的起始年，然而，在北京當局加大去槓桿化政策後，許多陸企瀕臨資金鏈斷裂問題。這也使得2018、2019年陸企債務違約飆升。

根據資料顯示，有82%違約債務是在近3年發行，更有109家陸企債務違約是在近1年內發行。去年北京當局也發布企業債務違約指南，讓10家以上的陸企延長債務到期時限，或是提前贖回減輕壓力。若根據產業類別，2018年主要由能源企業為主，2019年以原物料以及消費企業，2020年上半年則是科技產業。房地產企業則是在過去2年各占5.2%、10.3%，反而在今年沒有違約情況。

分析師表示，這可能是整體融資環境適合開發商擴張，或地方政府允許下，有些開發商會延遲交屋，避免資金外流。

(中時電子報)