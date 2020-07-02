老翁誤將暖暖包當芝麻糊服用，差點休克。（台中榮總提供／張妍溱台中傳真）

台中市80歲失智老翁，日前向家人抱怨芝麻糊很難吃，竟發現老翁誤將暖暖包當芝麻糊服用，險休克，緊急將他送醫治療，經洗胃處理後，照胃鏡仍發現食道、胃、十二指腸有多處潰瘍與糜爛性病灶，檢驗報告顯示血漿中鐵離子濃度上升，經藥物治療後，逐漸恢復正常。

台中榮總神經內科醫師陳建廷說，鐵粉誤食可能導致嘔吐、腹痛，嚴重者會呼吸困難、腹瀉；打開塑膠包時，鐵粉即接觸到外界空氣與水氣，讓鐵氧化產生熱能，高溫會導致腸胃道灼傷，引起腸胃道出血，嚴重者甚至會休克。

急診部急診醫學科醫師邱建銘表示，每到寒流來襲，暖暖包總供不應求，享受暖暖包取暖之餘，要注意可能發生的潛在危險；曾發生有民眾因將暖暖包貼在身上睡覺，導致紅腫、痛癢、甚至燙傷起水泡，若皮膚接觸到外包裝破裂的暖暖包，鐵粉則可能引發皮膚過敏。

醫師邱建銘指出，65歲以上老年人中，失智症盛行率已逾7％，換算下來等同每100位台灣人就有超過1位是失智症患者，誤拿、誤食則是失智年長者常見掛急診的原因之一。急診醫學科指出，若不慎誤食暖暖包，切記不要催吐，少量食入會自然從糞便中排出，但若食入量較大或持續出現不適情形，立即就醫治療。

(中時 )