夏普於日本市場2020年上半年率先推出第一支5G手機，即便是在疫情嚴峻的影響下，銷售數量仍突破四萬台；隨著台灣各大電信公司5G陸續開台，台灣夏普選在今(2)日正式發表「超越先行 解放視界」 SHARP AQUOS R5G手機，是繼日本後第一個海外發佈的市場。表達出對於台灣的重視。

由左至右為可購樂公司王孟芸總經理、ahq電競俱樂部林呈洋執行長、台灣夏普張凱傑總經理/遠傳電信杜偉昱副總經理、夏普震旦謝明朗副總經理。(夏普提供／黃慧雯台北傳真)

SHARP AQUOS R5G擁有夏普獨家全新進化6.5吋Pro IGZO螢幕擁有120Ｈz螢幕更新率，支援10億顯色能力，並搭戴高通驍龍865晶片5G行動平台處理器，CPU/GPU效能提升25%，更有內建高通驍龍Elite Gaming遊戲優化調整功能，讓使用者在滑動畫面或進行遊戲時，能減少殘影並順暢的顯示內容。

SHARP AQUOS R5G四鏡頭則是1220萬畫素望遠鏡頭、4800萬畫素超廣角鏡頭、1220萬畫素標準鏡頭與ToF鏡頭的搭配。最高支援8K/30fps寬幅廣角攝錄，也具備焦點播放功能Focus Play、Later Capture等能力，也可在8K電視上播放影片（可對應的8K TV將於2021/Q1上市）。

另有獨家AI Live Shutter 與 AI Live Story技術，可自動判斷場景並聰明的捕捉拍攝主體。美好片刻無法重來，不論照相或錄影，讓AQUOS R5G 的AI人工智慧來幫助你紀錄精彩時光，不論是拍攝短片或照片，都能交給AI人工智慧。當AI Live Shutter功能開啟時，在錄影的同時，AI人工智慧即會自動選出人物的燦笑或是辨別構圖較佳的場景，自動儲存影像，而AI Live Story功能，則是在拍攝超過40秒的影片後，自動產生有趣的15秒短片紀錄精彩的每一刻，並可即時分享給家人朋友或是上傳至社群平台。影片有三種模式Standard/Fun/Relax可供選擇。

SHARP AQUOS R5G為AQUOS 系列中最高規格等級手機，內建12GB記憶體以及256GB儲存空間，可支援最高1TB microSD記憶卡，機身降熱設計+並聯充電技術，控溫降熱機身不發燙。動態智慧顯色調整HDR 增強器，四鏡頭系統，一機搞定錄影與拍照，防水IPX5/IPX8防塵IP6X等級。

SHARP AQUOS R5G在台將與遠傳搭配銷售，另也可在全省震旦門市、可購樂平台購買，單機售價NT$34900。共有炫光黑、極光白等兩種顏色。

(科技)