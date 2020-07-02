為抗議民進黨將水利會改制為公務機關，數百農民北上立法院抗議。(黃世麒攝)

《農田水利法》三讀通過，國民黨團今天於院會提案要求全文刪除，並主張相關條文今日三讀公告生效後，將主動申請大法官釋憲，宣告《農田水利會組織通則第40 條》及《農田水利法》違憲，國民黨黨團將尋求跨黨派立法委員支持，提出《農田水利會組織通則第40條》及《農田水利法》釋憲案，保障民眾憲法賦予的基本權利。

國民黨批評民進黨再次以多數暴力「強奪農民私產」、「強奪農民自治權」。立法院外自救會發動全國各地會員抗議，「反對消滅農田水利會」、「反對強行沒收人民財產」，因為今日農田水利會私產可以被強奪，明天政府就可能搶你的財產，「今天水利會、明天就換你」。

國民黨團主張，保障農田水利會為公法人自治團體，保障農田水利會員集會結社權、財產權、水權等憲法保障之權利，反對改制為「公務機關」、違反「政府組織精簡」目標。

國民黨黨團也將尋求跨黨派立法委員支持，提出《農田水利會組織通則第40條》及《農田水利法》釋憲案，保障民眾憲法賦予的基本權利。

(中時 )