台糖2日標售高雄市區建地1,216.96坪，吸引13家高雄在地的知名建商搶標，最後由慶旺以每坪72.15萬元得標，比底價每坪54.19萬元，溢價約33.13％。

慶旺執行副總經理林玉琴表示，預定一個月的時間，完成與台糖合約的簽署，初步規畫一區興建20多層的超高大樓，另一區興建12到16戶的透天，未來將等到完工之後，才會進場銷售。

富住通商用不動產表示，2日的台糖合建分售標案，基地位於高雄市和平二路和黃埔街口，面積1,216.96坪，使用分區屬於「住四」，每坪底價約54.19萬元，總價約6.59億元，總共有13家建商搶標。

得標建商慶旺建設出價每坪72.15萬元，總價約8.78億元最高，得標的溢價率約33.13％。

據指出，排名第二的浤圃建設每坪出價約70.37萬元，與得標的慶旺建設出價每坪72.15萬元，每坪只差1.78萬元，只低約2.47％飲恨。

2日參與競標的建商，除了慶旺建設和浤圃建設，另有11家建商，包括鑲揚、永信建設、三發、隆大營建、華雄建設、麗晶、福懋、光洲、頂成、城揚、以及友友。

(工商 )