桃園市1名賴姓男子（26歲）去年10月間開車外出，突然追撞路邊停放的拖板車車尾，賴男因此受困，警消到場處理時，發現賴男嘴裡含著氣球，身旁還有1支笑氣鋼瓶，經抽血驗出其體內有「笑氣」成分。桃園地檢今日偵結，依《公共危險罪》將賴男起訴。

檢警調查，賴男於去年10月28日下午1時許，駕駛白色轎車外出，行經蘆竹區新生路突然失控撞上停在路邊的拖板車，因撞擊力道強大，賴男駕駛的轎車車頭扭曲變形卡進拖板車車底，路人見狀幫忙報警。

警消人員趕到後，發現賴男已經昏迷，但他嘴裡吸著氣球，副駕駛座上還放著1支笑氣鋼瓶。賴男被送醫後，所幸只有輕傷，但經醫院抽血檢驗，確認賴男血液中含有「笑氣」氮氧化物成分，警方依法將他送辦。

檢方調查時，賴男否認犯行，辯稱車禍後失去記憶，相關狀況都不記得；檢察官認為，賴男吸食笑氣後駕車，導致注意力下降肇禍，無法安全駕駛，今日偵結依《公共危險罪》將賴男起訴。

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(中時電子報)