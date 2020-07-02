伊斯蘭國（IS）曾在敍利亞和伊拉克佔據大片土地，2017年11月，伊拉克宣布取得打擊伊斯蘭國的歷史性勝利，但目前境內仍有伊斯蘭國殘餘勢力伺機襲擊。近來，他們利用疫情、聯軍撤離和伊拉克政壇衝突等情勢，頻繁在伊拉克多地製造襲擊，除了製造動亂，伊斯蘭國分子甚至成為全球最大的毒品生產商！

伊斯蘭國殘餘勢力成為全球最大的毒品生產商！（圖／Euro News）

義大利警方1日查獲一批由伊斯蘭國在敘利亞生產的14公噸安非他命，打破世界紀錄，這批毒品價值約10億歐元，約新台幣330億元，堪稱是史上最大的單次毒品緝獲量之一。

警方聲明表示，這些毒品是以8400萬顆非法興奮劑藥丸「苯甲錫林」（Captagon）的形式被查獲，藏匿於義大利那不勒斯（Naples）南部薩勒諾（Salerno）港的3個貨櫃裡。

義國警方表示，這些毒品是以8400萬顆非法興奮劑藥丸「苯甲錫林」被查獲！（圖／Euro News）

警方表示，Captagon是一款藥物的品牌名稱，實為「芬乃他林」（Fenethylline），是一種安非他命，可被用來治療注意力過動症，但容易被誤認為提神藥品而遭濫用，原先用於醫療用途，但被伊斯蘭國於作戰時廣泛使用後，非法版本被稱為「聖戰藥丸」（Jihad Drug）。服用之後，伊斯蘭國聖戰士便像發狂一般不會恐懼，不用休息作戰數日。

伊斯蘭國主要以在敘利亞製造的毒品來交易，來資助他們的恐怖行動。（圖／Reuters）

警方在聲明中指出，「伊斯蘭國主要以在敘利亞製造的毒品來交易，來資助他們的恐怖行動。過去幾年來，敘利亞已經淪為世界上最大的安非他命生產國」。義大利警方認為，當地犯罪集團疑似和伊斯蘭國聯盟，很可能參與毒品分銷，其中可能包括聲名狼藉的那不勒斯黑手黨組織卡莫拉家族成員。

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(中時電子報)