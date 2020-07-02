中芯國際為大陸晶圓代工龍頭，目前14奈米製程已進入量產，但接下來10年時間7奈米研發恐被卡死，最大致命傷是無法取得高階製程所需的極紫外光（EUV）設備，在這種情形下，中芯國際將面臨兩大挑戰。

台積電上月表示，3奈米製程預定明年上半年試產、2022年下半年量產，也積極加速2奈米研發腳步；反觀競爭對手中芯14奈米製程去年底剛量產，目前仍在爬升階段，真正開始放量要到今年底。

富途牛牛報導，外界預估，中芯N+1製程相當台積電10奈米，可望今年底小規模量產；N+2製程相當台積電7奈米，最快也要到2022年初小規模量產。

眼前華為遭受川普政府出口禁令制裁，而中芯為華為重要供應鏈同樣被波及，未來將面臨兩大風險。

風險一、大客户華為陷入困境。

美國商務部5月中旬對華為祭出口新禁令，無論是美國或外國企業，若沒有拿到美方特許，就不能使用美國的軟體或技術製造晶片出貨給華為。

基於前述限制，中芯國際採用美國設備同樣不能為華為代工，然而華為是中芯的大咖客戶，也是14奈米製程最主要客户，一旦痛失華為訂單，中芯營運將受重創。

風險二、美國制裁威脅大

中芯國際2018年向荷商艾司摩爾（ASML）採購極紫外光（EUV）設備，不過受到美國阻攔，至今仍拿不到貨，事實上已經被美方制裁，在美、陸關係緊繃之際，中芯拿不到高階製程所需的EUV設備，技術發展已被美國卡在7奈米。

中芯若想往更先進技術邁進，就必須等待國產EUV設備登場，據「中國製造2025」規劃，加上產線驗證時間，EUV光刻機國產化就得等到2032年。

這對中芯國際和北京政府來說，將是非常尷尬的局面，無法獲得極紫外光設備，在2023至2032年長達10年時間，晶片製程要停留在7奈米。

(中時電子報)