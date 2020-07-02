桃園市圓夢愛心關懷協會關心偏鄉孩子暑期學習，募集52萬元，捐贈台東縣信義國小等10所國小辦理暑期學習營經費，今天辦理捐贈儀式，副縣長王志輝贈感謝狀及台東好物紀念品，受贈學校也由校長致贈感謝狀與伴手禮。

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，該會在106年正式成立，與各方好友組成的愛心團隊，自發性的參與各項行善助弱的義舉，協會最主要在倡導「每月一愛」，每個月都會展開一場愛心活動，將募集到的資源分散到社會各個角落。

她指出，這是協會連續4年來到台東辦理暑期學習營，亦希望藉由本次捐贈活動，讓臺東縣偏鄉學生都感受到各界的關懷，並期勉學生努力學習，感念大眾的善心，將來有機會也能服務及回饋需要幫助的人。

捐贈儀式於上午10時30分在縣府大禮堂舉行，副縣長王志輝、教育處處長林政宏及理事長謝慧謹女士及受贈學校信義國小、東河國小、尚武國小、香蘭國小、豐源國小、賓朗國小、瑞源國小、美和國小、加拿國小及龍田國小等10所校長或代表皆出席捐贈典禮。

(中時 )