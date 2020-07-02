1名26歲賴姓男子去年因吸食笑氣開車而導致車禍，警方到場後發現賴男口中還含著氣球，並且車上留有一瓶笑氣，賴男矢口否認，指稱車禍後失去記憶不記得車禍當下情況，核對血液檢驗報告及警方提供的照片後，賴男依公共危險罪處2年以下有期徒刑。

檢警調查，26歲賴姓男子去年10月28日下午1點32分左右，在車內用氣球吸食笑氣，導致賴男缺發注意力及反應能力，行經蘆竹區新生路599巷口時撞上路邊的車輛，所幸無人傷亡，警方獲報到場後發現賴男車上留有一鋼瓶，且賴男口中還含著氣球，經過抽血檢驗測得血液中含有氮氧化物成分，遭檢察官依公共危險罪起訴。

賴男最初矢口否認有吸食笑氣的行為，辯稱自己車禍後失去記憶且不記得車禍當下狀況，爾後根據證人穆姓男子陳述，與警方詢問時證述情節相符，經核對抽血報告及現場照片，賴男遭依公共危險罪遭判2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。

10月28日下午1點32分左右，吸食笑氣後駕駛車輛，因精神不濟又缺乏注意力及反應能力，不慎撞及路邊停靠的車輛，警方到場後發現賴男口中還含著氣球，並且車上留有一瓶笑氣，

(中時 )