全球自行車龍頭製造廠-巨大（9921）集團，在中科台中園區打造台灣第一座結合互動科技與工藝美學的「自行車文化探索館」，今（2）日在巨大集團創辦人劉金標、董事長杜（糸秀）珍、執行長劉湧昌、巨大最高顧問羅祥安等人揭幕下正式啟用，預料將吸引來自全球的單車愛好者與民眾朝聖，第四季將開放團體預約參觀，每年可望吸引10萬參觀人次。

巨大集團因歐、美各國掀起自行車搶購熱潮，在訂單滿手、產能滿載的利多推波助瀾下，今日收盤價站上279.5元、漲幅逾2.8％，股價續創波段新高。

「讓全世界的人都能真正透過體驗，而愛上自行車騎行！」談到打造自行車文化探索館的初心，熱愛自行車的劉金標、眼中閃耀著光芒地說：「期望台灣成為全世界心目中最棒的自行車島，讓人們想到自行車就想到台灣」，是這位為台灣自行車產業打拚近五十年的「自行車教父」、心中最大的願望。

身為全球自行車產銷量最大的巨大集團，創立至今48年，過去企業總部設在台中大甲，巨大砸重金在中科園區打造全球企業總部，300多個員工今年元月由大甲正是搬遷至中科上班，原本預計3月舉辦盛大開幕活動，卻因一場疫情攪局而取消。

劉金標表示，巨大佈局全球市場、全方位經營自行車產業，但大甲地處偏鄉、招募人才不易，巨大發展品牌有成，決定將大甲工廠與中科企業總部分開，感謝中科提供土地讓巨大興建全球企業總部。如今，隨著自行車探索文化館的啟用，對台灣自行車產業來說，是一個新的起點與正面發展意義。

自行車文化探索館營運總監汪家灝表示，館內展區聚焦自行車歷史、台灣產業聚落發展、文化、科學、公路競賽、登山車、城市環境等內容，具象傳遞自行車的各式樣貌，為一演繹自行車新文化與生活提案之全新場域；此外，建築外觀獨特的圓弧造型及流動線條，傳遞自行車的速度與自由感，勢必成為最吸睛的打卡熱點。

汪家灝表示，自行車文化探索館展廳，由1817年第一輛具轉向功能的雙輪車為開端，結合互動科技與工藝美學，自200多年的自行車歷史與文化談起。循序漸進的故事軸設計讓民眾認識自行車的多元樣貌與知識，並透過不一樣的探索旅程體驗自行車文化的不凡魅力與視野。

(工商 )