臺南市政府農業局今（2）日舉行2020臺南國際芒果節「臺南好芒！嘉里大榮新鮮直送」活動。芒果產季來臨，臺南出產的愛文芒果，果皮鮮紅欲滴、香氣濃郁，口感細緻、甜度高且水分豐富，優良的品質，深受各地老饕青睞。嘉里大榮物流認購臺南愛文芒果及火龍果，共計3,500箱做為公益與企業回饋，照顧小農及回饋自家員工。

對於嘉里大榮物流股份有限公司也加入挺果農發起認購行列，黃偉哲市長感謝嘉里大榮物流公司協助農民銷售，直接至產地下單，嘉里大榮為幸福企業回饋給自家員工。 嘉里大榮董事長沈宗桂說，響應臺南市政府一直以來在水果及農產品上推廣的努力，為了幫助在地果農將辛苦栽種的水果行銷至全台灣各地，我們成立了「嘉里鮮菓」公司，搭配「Kerry Go家裡購」 電商平台，全程以低溫倉儲、車輛保存及配送，除了滿足果農對於水果保鮮的要求，也讓消費者享受到產地直送的新鮮水果。

黃偉哲市長及市府團隊非常用心經營台南地區的農產市場，嘉里大榮也承諾將全力支援配送及倉儲，作為農民最強力的後盾，讓台南最好的水果透過網絡及電商平台，行銷全台灣，甚至全世界。

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