洛克希德F-22猛禽戰機(Raptor)具有強大的飛控性能，絕對堪稱「尖端科技的結晶」，但是它的動力來源，也就是普惠F119-PW-100卻出奇的簡單，拆裝所需的工具，都可在較完善的五金行裡找到。這不是容易的事，推力更強的普惠F135發動機就很複雜，沒有這樣簡便。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，先前曾報導，F-22戰機的F119發動機數量不足，因為出勤過度造成的。不過F119仍是穩定度最可靠的發動機之一，因為它的維修工具不難取得，這使得訓練有素的地勤人員可以非常容易對發動機進行維修。

報導稱，F119發動機，只要用五金行裡會販售的6種工具，就能進行全面拆裝。至於同樣是普惠公司所推出的F135發動機要是故障，就沒有這樣的便利性。

不過，F-22維修時間仍然很長，只是大多數的時間都花在匿蹤吸波塗層(LO)的維護，幾乎一半的時間都在修補塗層上，而且塗層很昂貴，是用純銀來製作的。

F-22已問世20年，仍是世界最優秀的匿蹤戰機，它的雷達橫截面比F-35來的小，即使俄國斯與中國大陸試著急起直追，但也沒有誰敢號稱能力壓F-22。它最大的敵人是自己，包括數量過於稀少、停產，使得它操作成本居高不下。不過相對的，F-22的飛行員特別自豪，認為自己是天之驕子。

(中時電子報)