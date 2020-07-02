為了達到「手機就是小店收銀機」、「超商就是小廠門市」，創造庶民經濟的目標，新北市府計畫主動向通路商及外送平台招手，希望以優惠價格、成立新北專區等方式，一圓新北小型企業上架通路門市及外送平台的夢想。這樣，新北特色店家產品可以在例如四大超商上架，新北小店的餐飲也能透過平台快送到家，成為新北信心經濟的生力軍。

經濟發展局人員表示，突來的新冠肺炎疫情衝擊原有的經濟體系，尤其以中小企業及小店餐飲業績最嚴重，平均業績都下滑了三十%以上。據了解，目前通路商及外送平台，大多青睞知名企業或有品牌的餐飲，往往令小廠家躊躇不前。

（圖／翻攝自新北市府臉書）

經濟發展局長何怡明表示，市府計畫透過招募活動，找到願意合作的通路商及外送平台業者，不僅希望延伸銷售廣度，也希望藉由外送足跡，散播新北的好味道。即日起至七月十日止，開始第一階段招募優質通路及平台活動，期待通路及外送平台業者能共襄盛舉，與市府攜手分別對小廠家，釋出優惠及補助，降低上架門檻。

另外，第二階段就是募集新北特色產品，第三階段則是貼心補助，成功上架者相關費用，第四階段將透過公私部門協力，刺激買氣，讓小企業快速茁壯。

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(中時電子報)