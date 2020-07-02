一場戰亂，讓兩個童年好友天人永隔。旺旺．時報文學獎暨第一屆金沙書院兩岸散文獎之金沙散文獎得獎名單出爐，由桃園補教老師何志明以〈父親我回家了〉獲得首獎，得到15萬元獎金。散文描寫他的親身經驗，原來他的父親是廣東籍老兵，生前不曾回過故鄉，直到20年後一位父親童年好友的後代來台相認，才明白當年父親從軍的經過。

對於得獎，原本何志明不抱期待，「畢竟這是很私人的一段故事，有感而發寫下，或許難獲評審青睞。」得知獲得首獎後，他表示十分期待前往廈門領獎，原來30年前他曾在金門服兵役，常遠遠眺望對岸，想像兩岸人民各自的生活景況，這次有機會到廈門海滄領獎旅遊，他想帶太太去，從廈門回望金門，感受時空變化。

〈父親我回家了〉描述何志明的父親是來自廣東的老兵，然而在政府開放兩岸探親時過世，一輩子不曾回到家鄉。20年後，何志明突然接到一封陌生來信，這位「潘先生」自稱是他父親在廣東時老友的兒子，正好來台旅遊，希望能與他見面。

何志明與潘先生見面後，對方細數兩位老父親的童年故事，才知道原來兩人某次在河邊玩水，正好部隊經過，潘老先生跑走了，但何老先生因為好奇而逗留，因此被抓去當兵，兩位好友此生再也不曾見面。

讓何志明感動的是，潘先生明明與他素昧平生，竟然為何志明帶了一大包廣東家鄉菜香芋扣肉來台，在一週的台灣行程中每天放冰箱保存，只為了能把家鄉味送給他。後來何志明終於有機會代替父親回到廣東的故鄉，見到其他的親戚，聽著廣東鄉音，感受無法割捨的血脈連結。

旺旺．時報文學獎暨第一屆金沙書院兩岸散文獎之金沙散文獎得獎名單如下：

一等獎，何志明，台灣桃園，〈父親我回家了〉。

二等獎，黃廷洪，安徽宣城，〈寫戲給母親看〉

二等獎，李易農，河南洛陽，〈奶奶和她在台灣版圖上結果的核桃樹〉

三等獎，林麗欽，福建福州，〈粉墨〉

三等獎，陳曙萍，台灣新北，〈香魂〉

三等獎，張舟平，甘肅宕昌，〈歲月悠悠藥草香〉

佳作獎，劉鈺鎰，台灣台北，〈回家〉

佳作獎，蘇煒，廣東廣州，〈送魂〉

佳作獎，黃美林，江蘇無錫，〈鼓浪嶼百年風雲的東顧西望〉

佳作獎，邱保青，河南博愛，〈鄉間的年饃〉

佳作獎，黃禮晨，四川成都，〈八方雲集〉

(中時 )