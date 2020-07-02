《旺報》與台灣大健康產業聯盟共同合作將於2020年 7月 8日（三）下午舉辦「2020疫後商機 - 台灣國際醫療、醫療輸出、細胞產業全球商機合作論壇」，聚焦投入探討「國際醫療」、「醫療輸出」、「細胞產業」、「台灣醫療服務升級」四大產業核心商機，連結全球華人、全球台商的在地資源，全面正式發起疫後台灣大健康產業趨勢發展合作啟動年。

本論壇邀請藍濤亞洲總裁黃齊元、金庫資本管理總經理丁學文、衛福部食藥署前署長葉明功、台灣癌症基金會執行長賴基銘、萬芳醫院前副院長謝瀛華…等重量級嘉賓出席與談，並擴大邀請全球華人菁英、各地台商、醫療機構、投資機構、細胞產業、重症治療、癌症治療、預防醫學、養生養老等潛力產業與各界代表共同參與，加速拓展西進、南向、全球華人海外醫療市場合作發展全新機遇。

2020疫情之後，台灣高水平醫療成為各界矚目焦點，讓全球華人及全球台商皆以此為榮，帶動台灣大健康產業站上全球頂峰；台灣政策多年推廣「醫療走出去、顧客走進來」再創佳績，2018年台灣國際醫療已達41.4萬人次、171億產值，預估2023將創造高達400億產值；依上述兩大市場與政策展望，台灣已是全球醫療及細胞產業發展的領頭羊之一，極具機會在疫後全球醫療萬億級合作市場領航立足、大有展獲。

本論壇敬邀：

1.大健康產業機構及其負責人－敬邀醫療院所、健檢中心、退休醫生、連鎖藥局、保健食品、養生養老、專家社群、保險機構、投資機構等；

2.有興趣參與台灣大健康商機創業者－連結全球華人、全球台商的在地資源。也敬邀台灣本地事業推廣合作、全球台商想回台或當地創業者；

3.對全球合作具高度興趣之個人與企業－國際醫療（大陸／東南亞／全球）合作商機者、大陸台商合作夥伴 、東南亞在台人士回鄉創業者、 欲代理台灣醫療產業落地推廣合作的全球當地華人。

論壇登記連結： https：／／www.surveycake.com／s／8mVda

西進南向全球市場合作諮詢

台灣大健康產業聯盟總執行長曾暐筌0989-575-265

台灣大健康產業聯盟台北執行長吳添成 0912-203-509

(旺報 )