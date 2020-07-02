李怡芸／台北報導

匯集全球33國及204位建築界學者，上海建築數位建造工程技術研究中心所承辦的「DigitalFUTURES2020」日前在線上開幕，MAD建築事務所創辦人馬岩松、札哈．哈蒂建築事務所負責人帕特里克·舒馬赫，均在演講中分享對後疫情時代的未來建築思考與探索。

以多倫多的超高建築夢露大廈，第一個競圖獲國際大型建築設計權的大陸設計事務所MAD，創辦人馬岩松認為，未來的建築應融入大自然中，形成可在城市中找到精神歸屬的景觀，在MAD的作品，如「胡同泡泡218號」嘗試將古老詩意融入當代，在恢復原有四合院的三進格局的同時，也加入了3個不同形態，猶如天外來物的「泡泡」，希望新與舊、傳統與未來，超現實地在老城區裡對話。

札哈．哈蒂建築事務所負責人帕特里克·舒馬赫則指出，建築的實驗任務是要探索如何以最佳方式適應環境與社會發展，例如當前社會經濟轉型朝向AI發展，建築就要比過去展現更強的社交活力，因應更遠距溝通、交流的當代溝通模式。帕特里克也強調，未來建築師的身份不會消失，也不會交給機器人，但是作為創作者的身份會越來越重，也越來越重視品牌效應。

馬岩松則認為當代建築師往往渴望脫離現代而追尋遠古或未來風格，但在面對現實的建築設計時，仍必須要以解決實際問題為主，投入更長遠的思考，在普通的空間中嘗試創造藝術性，才是新的建築精神。

(旺報 )