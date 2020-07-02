最夯的振興消費三倍券搭配國旅住宿，為消費者最先下手的目標，暑假正是親子旅遊的旺季，該如何聰明使用振興券3000元、安心國旅補助的1000元才是最划算的玩法？考慮紓壓又不失質感的療癒旅程，不妨入住五星級的溫泉飯店，知名業者老爺酒店集團公關表示，目前暑假期間旅客訂房踴躍，住房率將達9成。

有些父母帶著小朋友度假，最擔心就是炎夏高溫、天氣不穩定的問題，入住五星級溫泉酒店能夠享用館內設施、活動，又能紓緩緊繃的身心。礁溪老爺、北投老爺、台北老爺酒店，這3間酒店皆可享住宿使用振興券3000元加碼優惠。

預訂礁溪老爺酒店夏季3天2夜專案，平日住宿再加振興券3000元即加送1晚住宿及2客早餐，換算下來現賺7000元。入住加振興券3000元，於北投老爺享升等至尊爵套房，升級房型原需加價5000元，現省2000元；入住台北老爺酒店則享精緻客房升等至景隅套房，差價價值約1.1萬元。

其中，礁溪老爺酒店再加碼，搭配使用振興三倍券，選擇入住「夏季尊榮-夏季探險季」3天2夜專案，使用三倍券3000元全部折抵，還能再送1晚住宿，必須連續使用。老爺酒店集團公關表示，開始放暑假後，許多旅客訂房踴躍，目前住房率將達9成，歡迎旅客提早訂房。

(中時 )