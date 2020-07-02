桃園龍潭高中80多位學子在靈鷲山全球心寧靜教師團的帶領下，透過「深呼吸、合掌、放鬆、寧靜下來、讓心回到原點」5步驟，讓煩躁的心獲得舒緩，校方也期許在鳳凰花開的季節裡，每位畢業生都能懂得照顧自己的需求，用平靜的心面對困境，做情緒的主人。

靈鷲山全球心寧靜教師團從2011年7月迄今，凝聚數百位來自不同領域的團員，透過推廣「寧靜一分鐘」與「寧靜手環」，用最簡單且直接的方式，幫助孩子學會保護心靈，不受外界資訊干擾，找回自在快樂的生命，多年耕耘下來，在台灣與海外都有相當亮眼的成績。

朱梅韶是負責龍潭高中電機3班、電子3班的教師，每次課前都會播放心道法師「寧靜一分鐘」音檔，讓學生透過「深呼吸、合掌、放鬆、寧靜下來、讓心回到原點」簡單5步驟，即便是剛上完體育課，這群活潑的男孩也能在1分鐘內寧靜下來。

課堂上擔任小老師的同學說，平時下課總會玩到最後1分鐘，就連上課鈴響都還在打鬧，但只要「心寧靜」的音樂一下，下課浮躁的心會慢慢平靜，專心一意上課，不會想睡覺，讓他十分有成就感。

電子3班同學李啟佑分享，和別人起紛爭時，時常不知道如何跟對方溝通，但靠著讓「心寧靜」法則，讓心回到原點，就能好好釐清思緒；同班同學林子傑則說，統測前時常會感到焦慮，只要透過寧靜1分鐘音檔，就能成功消除緊張、專心寫題目，認為朱梅韶是幫助大家人生變好的「貴人」。

全球心寧靜教師團副團長黃月花也與跟全班分享「寧靜手環」，並要大家記得，

當情緒滿載、與人有衝突、口出惡言前，記得深呼吸並翻轉一下手環，讓自己寧靜一分鐘後，就能好好覺察情緒。

若想學習「心寧靜」法則，17日至19日全球心寧靜教師團將在靈鷲山無生道場，舉辦第15期「心寧靜情緒管理教學」教師研習營，期待各界一同參與，感受靈鷲與天地合而為一的感動，輕鬆學習讓心靈充氧的妙法，提高心靈照明度。

第十五期 【心寧靜-情緒管理教學】教師研習營

『種子教師培訓～第一階 覺察力』

報名方式：

1.教師： 請上「全國教師在職進修資訊網」線上報名。

http：／／www4.inservice.edu.tw／

2.非教師：請上「報名系統」完成線上報名。

https：／／weborder.ljm.org.tw／order／Act_detail.aspx

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