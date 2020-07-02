恐怖情人陳韋傑覺得蔡姓前女友非真心交往而心生怨懟，竟教唆張家豪攜帶強酸，埋伏在地檢署外教訓前女友，導致蔡女身上50％，2、3度灼傷，現領有殘障手冊，士林地院以張、李都不慎遭強酸潑濺，已知強酸會導致他人重傷，竟從頭部、背部澆淋而下，認陳等3人共同犯重傷害罪，分別判處9年、7年6月、6年，可上訴。

另外，陳與打工認識的廖姓女子，共同誣陷蔡女，教唆他人在陳的住處張貼恐嚇傳單，毀損陳的機車，陳又向警局報案，企圖誣陷蔡女，依誣告罪判處陳有期徒刑6月、廖女有期徒刑3月。

去年9月12日，蔡女因被控恐嚇罪到士林地檢署開庭，庭後與父親打算共乘一輛汽車離開，下午4點多遭到張家豪從後方攻擊，潑灑鹽酸，導致身上多處2、3度灼傷，送醫救治時醫院發出病危通知。

警方循著車牌找到開車接應的李育龍，而潑酸的張家豪逃往花蓮躲藏，陳允諾要分別給李10萬、張50萬，但事後卻食言，僅支付6000元，2人被捕後供出幕後主謀是陳韋傑，並稱，自己不知道潑灑的液體是什麼，並無重傷害的犯意，希望能輕判。

判決指出，張家豪稱陳總共交付3桶不明液體，打算在7月底、8月底、9月12日零時犯案，但2次時，張有被液體噴到而燙傷，已經知道塑膠桶內是硫酸，具有強大的腐蝕性，對人體有極大的殺傷力。

而李也說犯案當天，液體放在副駕駛座，不小心噴到右手，造成四處有腐蝕性傷口，顯見2人都知道若潑灑在他人身上將有極大殺傷力。

蔡女經醫院鑑定，顏面傷殘及灼傷後左膝膕疤痕攣縮、臉、四肢及軀幹二至三度灼傷，佔總體表面積50％、約4500平方公分，並領有輕度身心障礙手冊，背部、四隻外觀嚴重受損及排汗功能異常，已達身體重大難治的重傷害結果。

蔡父當庭則說，1個女兒養到20幾歲，現在快要退休，沒想到在法院外他們膽敢做這種事，女兒現在開了9次刀、第7次時在女兒面前哭到崩潰，上次複診時，醫院幫她剪一個皮，她叫得很大聲，醫院外面的人都嚇到，「我的心在滴血，我怎麼承受？說一聲道歉就夠了嗎？我自己的女兒被傷成這樣，我都沒有辦法保護她，我不知道被告的爸爸媽媽都是怎麼教導，請法官加重量刑。」

判決指出，陳等3人共同犯重傷害罪，犯後態度惡劣、犯行非常重大，陳判處有期徒刑9年、張男有期徒刑7年半、李有期徒刑6年。

(中時 )