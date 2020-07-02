秒殺建案重現江湖，佳元建設於北市臨沂街推出「佳元臨沂」，總銷14億，佳元開發建設總經理蔡錫全表示，規劃23~40坪，每坪均價143萬元，每戶總價約3500萬元，共29戶，於5月29日潛銷，6月19日即完售，短短20天內宣告完銷，接下來手上還有4個建案預備推出，也有信心創下熱銷。

佳元開發建設成立於2002年，品牌理念來自於「家園」，總經理蔡錫全從土地開發、市場分析、建築規劃、營建管理等皆親力親為，包括天母「奧之細道」名列台北市十大名宅，天母「裡參道」，內湖「樹語人」，2018年碧湖公園畔限定席「湖伴」，推出3個月後也迅速完銷。

此次推出的「佳元臨沂」為佳元開發建設第5個建案，接下來4個建案皆主攻危老、都更，分別是8.5億的松江民生案、20億復興微風案、18億大安青田街案、以及超過30億元的板橋新埔案，未來擁有超過70億元規模預備推出，積極布局雙北精華區。

蔡錫全表示，臨沂街土地釋出量極少，十多年來難得推出中小坪數產品，「佳元臨沂」緊鄰捷運忠孝新生站，絕版地段、坪數適中、均質單純，潛銷期間即預約熱烈，許多客戶一出手便是多戶，作為家族二代置產，因此創下罕見的秒殺熱銷。

(中時電子報)