台北科大副教授林靜娟介紹王秋華建築師在台灣的第一個設計案模型，可看出對在地環境的回應。（李怡芸攝）

後疫情時代，全球因應各種新局面的同時，建築界也反思各不同時代的起點，都有著不同的實驗，德國建築博物館策展人奧利佛．艾爾瑟於2015年在德國發起的SOSBrutalism運動，努力保存過往稱為「巨獸」的混凝土建築並策畫了巡迴展，今年並在台北展開亞洲首展。

《SOS拯救混凝土之獸！粗獷主義建築展》2017年首度於德國建築博物館展出，是史上首次針對1950至1970年代粗獷主義建築的全球性調查，來台則由忠泰美術館與德國建築博物館共同策畫，除了奧利佛．艾爾瑟，同時加入在地建築學者，實踐大學建築設計系主任王俊雄共同策展，透過國際經典混凝土建築案例，並加上6件台灣粗獷主義建築案例，思考這些二戰後因應重建，並在全球化中大量出現在世界各地的粗獷、厚重建築，於今日被批評為醜陋、不友善的同時，如何注入新生命。

忠泰建築文化藝術基金會執行長李彥良表示，希望透過此展，在主流思潮外，關注城市歷史及其發展的變化，也在面對變動的局勢裡，從全球社會結構中，找到未來的可能性。策展人王俊雄表示，粗獷主義是整個建築發展史中非常重要的一個階段，如今來看也是在面對和處理「過去」，而此展與6所台灣的建築系進行工作坊，讓學生們完成模型，也是讓下一代也以不同的視角思考粗獷主義。

王俊雄表示，此展於德國策展時便因為已故建築師陳仁和的「私立三信家事商業學校波浪大樓」被注意而聯繫到自己，他也指出，時隔56年的作品在國外受到矚目，這也凸顯了建築的時代意義。這一從歷史文化中重新解讀混凝土建築的展，特色在於並不以時間軸而以空間、地域為分區，也看出粗獷主義與不同的在地文化融合、運用所發展出的樣貌，同時，此展的巨大模型，勢會讓觀眾有「wow」的驚嘆。

此次展出的台灣案例還包括去年甫獲國家文藝獎的王秋華建築師，於1970年代所設計，原中研院美國研究中心，即今日的歐美所，指導學生製作還原模型的台北科大副教授林靜娟表示，由此建築可看到架高的主體、紅磚，都是在粗獷主義下考量台灣潮濕氣候並融入台灣慣用建材的作法。此外，目前翻出的設計圖與最後成品有大幅度改變，也推估是因地制宜後的修改。

(旺報 )