後疫情時代，全球因應各種新局面的同時，建築界也反思各不同時代的起點，都有著不同的實驗，德國建築博物館策展人奧利佛．艾爾瑟於2015年在德國發起的SOSBrutalism運動，努力保存過往稱為「巨獸」的混凝土建築並策畫了巡迴展，今年並在台北展開亞洲首展。
《SOS拯救混凝土之獸！粗獷主義建築展》2017年首度於德國建築博物館展出，是史上首次針對1950至1970年代粗獷主義建築的全球性調查，來台則由忠泰美術館與德國建築博物館共同策畫，除了奧利佛．艾爾瑟，同時加入在地建築學者，實踐大學建築設計系主任王俊雄共同策展，透過國際經典混凝土建築案例，並加上6件台灣粗獷主義建築案例，思考這些二戰後因應重建，並在全球化中大量出現在世界各地的粗獷、厚重建築，於今日被批評為醜陋、不友善的同時，如何注入新生命。
忠泰建築文化藝術基金會執行長李彥良表示，希望透過此展，在主流思潮外，關注城市歷史及其發展的變化，也在面對變動的局勢裡，從全球社會結構中，找到未來的可能性。策展人王俊雄表示，粗獷主義是整個建築發展史中非常重要的一個階段，如今來看也是在面對和處理「過去」，而此展與6所台灣的建築系進行工作坊，讓學生們完成模型，也是讓下一代也以不同的視角思考粗獷主義。
王俊雄表示，此展於德國策展時便因為已故建築師陳仁和的「私立三信家事商業學校波浪大樓」被注意而聯繫到自己，他也指出，時隔56年的作品在國外受到矚目，這也凸顯了建築的時代意義。這一從歷史文化中重新解讀混凝土建築的展，特色在於並不以時間軸而以空間、地域為分區，也看出粗獷主義與不同的在地文化融合、運用所發展出的樣貌，同時，此展的巨大模型，勢會讓觀眾有「wow」的驚嘆。
此次展出的台灣案例還包括去年甫獲國家文藝獎的王秋華建築師，於1970年代所設計，原中研院美國研究中心，即今日的歐美所，指導學生製作還原模型的台北科大副教授林靜娟表示，由此建築可看到架高的主體、紅磚，都是在粗獷主義下考量台灣潮濕氣候並融入台灣慣用建材的作法。此外，目前翻出的設計圖與最後成品有大幅度改變，也推估是因地制宜後的修改。
(旺報 )
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