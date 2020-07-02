京城銀(2809) 於今日公告2020年 6 月自結稅前損益4.44 億元，稅前每股盈餘0.40 元，其中利息淨收益年增 11.7％是主要成長動能，累計今(2020)年1至6月累計稅前獲利達 24.02 億元，稅前每股盈餘2.14 元。

京城銀表示，今年上半年全球皆壟罩在COVID-19疫情的威脅之下，截至目前為止全球新增確診人數依舊攀升，尚未出現任何明顯緩和的跡象，台灣在政府優秀的防疫措施下，讓大部分的經濟活動得以正常運作，然而依舊有部分產業或多或少難以倖免於疫情衝擊，在如此的大環境下，京城銀維持一貫高資產品質

表現，截至 2020 年 6 月底全行逾期放款比率 0.01％、逾期放款覆蓋率 12,646.32％、全體放款覆蓋率1.41％。

京城銀指出，7 月起政府的「振興三倍券」開始發放並於 7 月 15 日正式上路，京城銀數位金融為力挺在地商家，讓商家能享受「振興三倍券」的消費商機，並進行數位轉型，京城銀於 6 月推出台灣 Pay 收款服務，且為響應「振興三倍券」政策，年底前申辦之商戶皆能享有手續費優惠。

台灣 Pay為財政部、財金資訊及台灣行動支付公司共同發展之國家行動支付品牌，擁有共通QR Code支付標準，商家申請台灣 Pay 收款服務，不須額外加裝任何刷卡設備，只要下載台灣 Pay 收款 APP，即可享受安全的零接觸支付、降低現金處理及找零不便，並提升金流管理效率；期以擴大數位金融服務場域，協助在地商家拓展商機。

富時羅素於 6月5日公布臺灣 50 指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數、臺灣高股息指數的審核結果，進行成分股調整，其中京城銀首度納入高股息指數，成為唯二的金融股，對此，京城銀表示，感謝外界對該行的肯定，未來營運仍將持續穩健的經營策略，為股東創造價值而努力。

(工商 )