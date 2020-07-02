今年萬安演習，將在7月14日星期二，全國同步實施，不同以往，今年因新冠疫情影響，將不實施疏散避難及人車管制，以避免群聚，為使演習順利，台中市警察局霧峰分局，2日邀集各相關單位，舉行協調會，希望透過事前的溝通，使演習更順利、民眾也能提早因應。

109年度軍民聯合防空「萬安43號」演習將在7月14日星期二13點30分至14點，全國同步舉行，霧峰分局2日舉行協調會指出，今年演習有三大特點，人車不管制、不疏散、不避難等，也就是說，演習時還是會聽到「防空警報」、及首次全國實施的「 空中威脅告警系統」，民眾會收到簡訊，通知演習開始及結束等外，民眾的作息一切正常。

霧峰分局長陳家銘說明，演習方式，採取有預告式的發放警報，在儘量不影響民眾生活作息原則下，實施防情傳遞、警報發放等實作演練，演習時，所有車輛、行人不實施管制、各機場、港口之飛機,船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛。

霧峰分局提醒民眾，這次演習民眾如聽到防空警報聲及收到警訊，不必慌張，一切照自己正常的作息即可，走在路上的民眾正常走路、開車的繼續駕駛，不用躲入路旁的店家，在辦公室、工廠上班的也不用關燈，繼續工作就行，商家正常營業等。

(中時 )