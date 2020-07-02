受新冠肺炎疫情衝擊，不僅考驗各家旅行社的經營手法，甚至凸顯出人力配置的問題。昨（1日）旅行社南霸天五福旅遊宣布將裁員2成，以及先前雄獅也宣布精簡組織，高層離退；同樣是老字號的大型旅行社—東南旅行社，憑藉現有員工，轉而持續耕耘國旅市場，經記者求證，他們尚無裁員的打算。

因疫情影響，許多旅行社業者深受其害，除了申請政府紓困的方案外，東南旅行社表示，他們有派員工參加旅遊業公協會提出的人才培訓計畫，領政府補貼，並加強內部商品的教育訓練，也將國外線的員工調至國旅，加強深度產品線的促銷方案，得以應對龐大的旅遊內需市場。

東南旅行社表示，人力調配得宜，台灣旅遊市場逐漸復甦，所以高層尚未有裁員的計畫，而且國旅自5月底逐漸回溫，首波以自由行為主，第二波是暑假過後的企業旅遊，對象大多是金控業、壽險業、電商、百貨業、公務員等，今年將轉向國內旅遊，並且預算頗高。

東南旅行社表示，搭配近期最熱門的國旅補助、振興三倍券，親子家族旅遊的行程也超夯，他們推出的「暑假玩台灣～二日三日遊」熱門景點以宜蘭、花東行、「高鐵假期-親子共遊玩一夏」、「台東熱氣球嘉年華（台鐵輕鬆自由行）」，以及離島金門、馬祖還有澎湖都是超熱門的選項。

(中時 )